Bakan Gül başkanlığında 10'uncu koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Bakan Gül başkanlığında 10'uncu koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10'uncusu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Bakan Gül başkanlığında 10'uncu koordinasyon toplantısı, System.String[]

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10'uncusu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.


Adalet Bakanı Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı saat 10.30'da başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bugünkü toplantıda yargıda normalleşme sürecinde atılması gereken adımların karara bağlandığı öğrenildi. Bakan Gül'ün toplantı sonrası "Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu" ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül başkanlığında 10'uncu koordinasyon toplantısı - Son Dakika

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