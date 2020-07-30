Bakan Gül: Bin 200 hakim-savcı ve bin 100 icra müdürü alımı yapacağız - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim-savcı ve bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacaklarını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi iki güzel haber vermek istediğini belirterek, "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız. Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı