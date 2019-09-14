Bakan gül: bin 300 yeni hakim ve savcı alınacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Aralık 2019'da ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 yeni hakim ve savcının alınacağını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenilir ve adil kararların makul sürelerde verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapımızı ve hakim-savcı kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. 29 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 hakim ve savcı adayı aramıza katılacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.