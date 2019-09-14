Son Dakika Haberleri: Bakan gül: bin 300 yeni hakim ve savcı alınacak
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Bakan gül: bin 300 yeni hakim ve savcı alınacak

27 dakika önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Aralık 2019'da ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 yeni hakim ve savcının alınacağını açıkladı.

Bakan gül: bin 300 yeni hakim ve savcı alınacak, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül,  29 Aralık 2019'da ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 yeni hakim ve savcının alınacağını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenilir ve adil kararların makul sürelerde verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapımızı ve hakim-savcı kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. 29 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 hakim ve savcı adayı aramıza katılacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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