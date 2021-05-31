Üye Girişi
Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı - Son Dakika

Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı

31.05.2021 12:52
Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 81 ilde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 81 ilde gerçekleştirilmek üzere düzenlenen 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirdi.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan kampanyada, Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağışı, Ankara Adliyesi önünde Bakan Gül tarafından başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattığı kampanyada, hükümlü ve tutukluların cezaevi kampüs yerleşkesinde kitaba erişim noktasında her hangi bir sıkıntı yaşamaması için müstakil kütüphanelerin kurulması kararlaştırıldı. 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan protokolden bugüne kadar halk kütüphanelerinden toplamda 286 bin adet kitap ödünç alınmıştı. Başlatılan bu kampanya sayesinde bağışlanan kitaplar ceza ve infaz kurumlarına gönderilerek, kurulacak kütüphanelerle birlikte hükümlülerin ve görevli personellerin faydalanması sağlanacak.

"CEZAEVLERİNDE KÜTÜPHANE KURMA HAYALİMİZ VARDI"

'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cezaevlerinde kütüphane kurmak gibi bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Gül, "Güzel bir kampanya için bir aradayız. 'Bir Kitap Bir Umut' adıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün başlatmış olduğu bir kampanya ile cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların istifade edebileceği bir kampanyayı başlatıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hangi sebeple olursa olsun cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı güvenliği onuru eğitim hakkı sağlığı devlete emanettir anlayışıyla tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımda sürdürüyoruz. Eğitim, kültür temel haklardandır ve özellikle kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlangıç yapıyoruz. Kültür ve Turizm bakanlığımızda Ekim 2019 tarihinde bir protokol yapmıştık. Bununla birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular şehir kütüphanelerinden halk kütüphanelerden istifade etmeye başladı ve salgına rağmen salgın da ara verilmesine rağmen bu sürede 286 bin kitap cezaevinden talep edilmiş, okumuş ve tekrar kütüphaneye bırakılmıştır. Bu ve benzeri çalışmaları ile 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde kampüslerde bir kütüphane kurma hedefimiz de vardı. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek üzere hem bir farkındalık hem de kamuoyunda da bu anlamda kitap kampanyasına destek olmak isteyenlere bir fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde, başsavcılıklarımızın cezaevlerinin yönetimlerinin koordine ettiği çalışmayla bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Böylece hem cezaevinde bulunanlar hem cezaevinde çalışan personelimiz, onların ailelerinin de istifade edebileceği bir kütüphaneyi cezaevlerinde de yine biz kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"CEZAEVİNDE BULUNANLARIN TOPLUMA ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Cezaevinde bulunan veya çıkacak olan kişilerin topluma entegrasyonunun ve cezaevinde kaldığı süre içerisinde iyileştirme projelerinin önemine değinen Gül, "Asıl olan programlarla iyileştirme projeleri ile programlarıyla cezaevinde bulunanların topluma entegrasyonunun sağlanması, yani şu kadar süre cezaevinde kalmak değil o kalınan süre içerisinde iyileştirme projeleri ile bir şekilde dışarıya çıkacak olan bu kişinin topluma entegrasyonu ve tekrar suç işlemesini önlenmesine yönelik projeler çok önemli. Bugün cezaevlerinde de uygulanan politikanın temel başlığı budur. Bu çerçevede bildiğiniz gibi iyi hal uygulamasına yönelik puan sisteminde kitap okuma becerisi alışkanlığı da önemli bir puan olarak değerlendirilmektedir. Kitapla buluşmanın insana topluma ve kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumda bütünleştirici ile olan inancımızda bu kampanyayı çok önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Adliyesi önündeki programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça da katıldı.

(Engin Yağcı - Bayram Türüdü/İHA)

Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı
Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı
Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı

Ankara Adliyesi, İnsan Hakları, Adalet Bakanı, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi         
13:15
Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı         
12:51
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada         
12:02
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül, 'Bir Kitap Bir Umut' kampanyasındaki ilk kitap bağışını Ankara Adliyesi'nden başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement