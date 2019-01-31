Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"Na Katıldı
37 dakika önce
Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.
Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti
İYİ Parti'den CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'e Destek Açıklaması: Saldırıların Nedeni Fethullah Gülen
Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası Kamerada!
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan