Son Dakika Haberleri: Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"Na Katıldı

Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"Na Katıldı

37 dakika önce

Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.

Bakan Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Politika
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