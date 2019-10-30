Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir'

Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir.

Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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