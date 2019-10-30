Bakan Gül: "Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir"
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir" dedi.
(İHA)
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan karar bizim için yok hükmündedir Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi: Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı yeni kurulacak partinin oy oranını yüzde 13 olarak açıkladı