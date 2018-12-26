Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: Bizler Terörün Sonu Gelene Dek Rahatsızlık Vermeye Devam Edeceğiz

Bakan Gül: Bizler Terörün Sonu Gelene Dek Rahatsızlık Vermeye Devam Edeceğiz

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz.

Bakan Gül: Bizler Terörün Sonu Gelene Dek Rahatsızlık Vermeye Devam Edeceğiz, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in "Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" şeklindeki açıklamasına cevap verdi. Bakan Gül, " Türkiye'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu değil, İsrail Adalet Bakanı'nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhammed Salah, İsrailli Oyuncu Munas Dabbur'un Liverpool'a Transferine Karşı Çıktı Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:07:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: Bizler Terörün Sonu Gelene Dek Rahatsızlık Vermeye Devam Edeceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]