Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur."
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Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur."

2 saat önce

Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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