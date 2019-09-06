Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur."
2 saat önce
Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve savcıların önünden geçen dosya sayısı 9 milyondur." - ANKARA
Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2'nin atış testi başarıyla gerçekleşti Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım