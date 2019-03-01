Bakan Gül: "Bu Hükümet Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde Teröristleri Kazdıkları Çukura Gömmeyi...

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Siirtli Merve Devlet Desteğiyle Hayvancılık Yapıyor

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Erdoğan'ın Küçük Muhammed'e Hediye Ettiği Tespihi Satın Almak İstiyorlar

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi