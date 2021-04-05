Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir - Son Dakika

Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir
05.04.2021 14:29
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.
Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış töreni
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in konuşması ANKARA - Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri"nin açılış töreninde konuştu.
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