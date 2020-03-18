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Bakan Gül: "Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes...
6 saat önce
Bakan Gül: "Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Bakan Gül: "Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz."
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