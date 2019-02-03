Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Bu Millet, Milletin Adamlarıyla Kol Kola Yürümeye Devam Edecek"

Bakan Gül: "Bu Millet, Milletin Adamlarıyla Kol Kola Yürümeye Devam Edecek"

26 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ SKM açılışı öncesinde halka hitap etti.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ SKM açılışı öncesinde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Altındağ, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Bu Millet, Milletin Adamlarıyla Kol Kola Yürümeye Devam Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]