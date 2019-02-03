Bakan Gül: "Bu Millet, Milletin Adamlarıyla Kol Kola Yürümeye Devam Edecek"
26 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ SKM açılışı öncesinde halka hitap etti.
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Altındağ SKM açılışı öncesinde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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