Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Bu Raporun Değeri Bulunmamaktadır"

Bakan Gül: "Bu Raporun Değeri Bulunmamaktadır"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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