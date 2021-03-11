Adalet Bakanı Gül, Yargıda Birlik Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformu tüm yargı mensuplarının katkıları ve uygulamalarıyla hayat bulacaktır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gül, Yargıda Birlik Derneğini ziyaret ederek, yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

İnsan Hakları Eylem Planı ve reform paketinin ele alındığı ziyarette Gül, reform çalışmalarına katkılarından dolayı Dernek Başkanı Ömer Faruk Aydıner'e teşekkür etti.

Gül, Türkiye'de geçmişte darbe hukukunu meşrulaştıran, darbecilerin yanında duran yargının bugün darbecileri yargılayan bir yapıya kavuştuğunu belirterek, "Bugün, 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargı kimsenin, hiçbir ideolojik yapının arka bahçesi değildir"

Yargıda Birlik Derneğinin, hukuk ve vicdan dışında istikamet tanımayan, bağımsız ve tarafsız yargının birlik ve dayanışma zemini olduğunu ifade eden Gül, tüm yargı mensuplarının çalışmalarını büyük özveriyle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Yargı reformu tüm yargı mensuplarının katkıları ve uygulamalarıyla hayat bulacaktır. Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla hayata geçirdiğimiz reform sürecine katkılarından dolayı Yargıda Birlik ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ruhu çok önemsiyoruz. Bu ruhun korunması, geliştirilmesi adına da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yargı kimsenin, hiçbir ideolojik yapının arka bahçesi değildir. Yargı mensupları hakka, hakikate, Türk milletinin değerlerine ve adalet inancına sahip çıkacak bir platform oluşturdu. Bu konuda çok önemli kazanımlar, çok önemli neticeler elde ettik."

Dernek Başkanı Aydıner de görüş ve önerilerine reform çalışmalarında yer verilmesi dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.