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E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR - Son Dakika

E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR

29.09.2021 11:44
E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR, System.String[]

DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR TÜRKİYE GENELİNDE E-DURUŞMA YAPAN MAHKEME SAYISI 915'E ULAŞTI Adalet Bakanlığınca Yargı Reformu Strateji Belgesiyle dijital dönüşüm hedefleri kapsamında uygulamaya geçirilen e-duruşma yapan mahkeme sayısı ülke genelinde...

E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR

TÜRKİYE GENELİNDE E-DURUŞMA YAPAN MAHKEME SAYISI 915'E ULAŞTI

Adalet Bakanlığınca Yargı Reformu Strateji Belgesiyle dijital dönüşüm hedefleri kapsamında uygulamaya geçirilen e-duruşma yapan mahkeme sayısı ülke genelinde 915'e yükseldi. Emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşma İstanbul ve Ankara'daki tüm adliyelerde hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  bugün itibariyle Ankara Adliyesindeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşmanın başladığını vurgulayarak, "Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı. Hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE DURUŞMAYA KATILIYOR

Uygulamayla özellikle Kovid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmişti. Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

BUGÜNE KADAR 25 BİN 705 E-DURUŞMA YAPILDI

Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-duruşma, diğer 28 büyükşehirdeki adliyelerde de İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde yapılabiliyor. E-duruşma ülke genelinde  96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere toplam 915 mahkemede uygulanabiliyor. E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 25 bin 705 duruşma gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığınca yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşmanın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR
E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR

Ankara Adliyesi, Adalet Bakanı, Ankara, Hukuk, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-DURUŞMA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ TÜM HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANIYOR - Son Dakika
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