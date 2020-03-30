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Bakan Gül: "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda...
6 saat önce
Bakan Gül: "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak"
Bakan Gül: "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak"
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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