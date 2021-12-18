Üye Girişi
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK - Son Dakika

Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK

18.12.2021 15:42

Son dakika haberi... ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Alevi inancını ve vatandaşlarımızı reddeden politikaları reddediyoruz.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Alevi inancını ve vatandaşlarımızı reddeden politikaları reddediyoruz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık' dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Elazığ'dan karayolu ile Tunceli'ye geldi. Valilik makamında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Gül, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Mehmet Ali Özkan'dan bilgi aldı. Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Tunceli Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Gül ardından Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti.

'KERBELA HÜZNÜ HEPİMİZİN ORTAK HÜZNÜDÜR'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 'Baba Mansur'un, Düzgün Baba'nın, Ana Fatma ve nice ulu erenlerin bulunduğu coğrafyaya saygımızı ve sevgimizi arz etmek üzere ve maneviyatı yaşamak üzere ziyarette bulunduk. Türkiye'de 84 milyon vatandaşımız her konuda farklı düşüncede olabilir fakat bir konuda hepimiz ortak kanaate sahibizdir. O da ehlibeyt sevgisidir, Hz. Ali, Hz. Hasan sevgisidir. Kerbela hüznü hepimizin ortak hüznüdür, acımızdır. Bizim geçmişimiz de geleceğimiz de birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada alevi kardeşlerimiz, bu toprakların asli huzuru olarak yaşamıştır ve yaşayacaktır" dedi.

'CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI, HAKLI TALEP'

Geçmişte alevi inancını ve vatandaşları reddeden politikaları reddettiklerini belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

'Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak, mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda haklı ve hukuki talepleri yerine geleceğine inanıyoruz. Bunlar haklı taleptir. Bu taleplerin karşılanması da meşrudur. Hükümetimiz bu haklı talebi yerine getirecektir. Ben cemevi dedelerine de teşekkür ediyorum. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynıdır, 84 milyon insan birdir. Kardeşliğimizi nice bin yıllara ulaştıracağız.?

Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK
Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK

Adalet Bakanlığı, Tunceli, Adalet, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:59 Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun
15:51 Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
ASELSAN'dan "Katar" iddialarına ilişkin hukuki süreç kararı ASELSAN'dan "Katar" iddialarına ilişkin hukuki süreç kararı         
16:24
Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz         
16:23
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 16:28:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: BAKAN GÜL: CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement