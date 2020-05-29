Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlanacağını, mesafe, maske ve temizlik kurallarının adalet hizmetlerinde, adliyelerde titizlikle uygulanacağını söyledi.

Adalet Bakanı Gül başkanlığında, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10'uncusu videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Bakan Gül, 'Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu' ile ilgili detayları paylaştı. Dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye'nin virüse teslim olmadığını, kontrolü hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Bakan Gül, "Her kurumda olduğu gibi adalet kurumu da süreci anbean yönetmektedir. Tüm bu tedbirler Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır. Bugün HSK da yeni normale ilişkin çalışma süreçlerini takip etmiş, kararlar almıştır. Buna göre 1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır. Böylece iddianame düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacaktır. Pazartesi günü bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar, Cumhurbaşkanlığı'mızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacaktır. Hem icralar hem itiraz, temyiz gibi süreler de 16 Haziran itibarıyla başlayacaktır" dedi.

'1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KAPALI GÖRÜŞLERE BAŞLANACAK'

Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarına 15 Haziran'da başlanacağını söyleyen Bakan Gül, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Bu çerçevede görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış olduğumuz tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin personelimizin sağlığı içindir. Bu tedbirleri almaya onların sağlığı için emniyeti için almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ADLİYELERDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK'

Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı'nın da uygun bulduğu kılavuzların bugün itibarıyla adliye teşkilatlarına gönderildiğini kaydeden Bakan Gül, bunlara uygun olarak çalışmaların yapılacağını bildirdi. Gül, "3 temel kural olan yeni normalin mesafe, maske ve temizlik kuralını adalet hizmetlerinde, adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelerde girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecektir. Duruşmalara farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Buna yönelik tüm Sağlık Bakanlığı görüşlerine de harfiyen uyulacaktır. Bu konularla ilgili kılavuzlarımız da gönderilmiştir. Her başsavcılık bu tedbirlerin ve kılavuzdaki ilkelerin uygulanması için sorunları belirleyecek ve bunların uygulanmasını bizzat takip edecektir" dedi.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI

Bakan Gül, bu geçiş döneminde avukatlara ve vatandaşa UYAP'ın işlem kolaylığı sunan imkanlarını kullanmalarını tavsiye edip, bu imkanları daha da geliştirerek, avukat meslektaşlarının hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle UYAP üzerinden avukatlarımızın icra ve diğer işlemlerindeki sorguları arttırmak bu konudaki imkan ve kapasiteleri arttırmak temel çalışma başlığımız arasındadır. İcra daireleri gibi ilk etapta yoğunluğun sık olarak yaşanabileceği yerlerde avukat arkadaşlarımızın, personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı, vakit ve emek tasarrufunu korumaya yönelik bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. HSK tarafından da SEGBİS uygulaması önemle tavsiye edilmektedir. SEGBİS dışında da alternatif işleyişler üzerinde duruyoruz. Hukuk davalarında, ceza davalarında ve icra işlemlerinde, ceza infaz kurumlarında görüntülü, dijital bir takım imkanların kullanılması temel çalışma alanımız arasındadır. Özellikle yargılamaların çehresini değiştireceğine inandığımız görüntülü görüşme, duruşmaların yapılması, bazı iş ve işlemlerin yapılması hususunda hem kanuni hem teknik çalışmalara hız vermiş durumdayız."

'SAYIMDA DA DİJİTAL İMKAN GETİRİLECEK'

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşme imkanı, sayımların yapılması, dilekçelerin verilmesi gibi birtakım konuların da bu dijital imkanlarla koğuşlarda yapılıyor olmasıyla ilgili çalışmalara hız verildiğini söyledi. Gül, "Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla 29 Mart'ta mevzuatı tamamlandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra da çalışmalarımıza hız verdik ve önümüzdeki yakın dönemde pilot uygulamaları yapacağız. Pilot uygulamalardaki başarıdan sonra da hükümlü tutuklulara bu imkanlar getirilecek. Sayımda da dijital imkanlar getirilmiş olacak. Yargı reformu belgemizde yer alan yargıda bilişim imkanlarının kullanılması, yapay zeka uygulamalarına da hız vermiş olacağız" diye konuştu.