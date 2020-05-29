Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlanacağını, mesafe, maske ve temizlik kurallarının adalet hizmetlerinde, adliyelerde titizlikle uygulanacağını söyledi.

Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlanacağını, mesafe, maske ve temizlik kurallarının adalet hizmetlerinde, adliyelerde titizlikle uygulanacağını söyledi.

Adalet Bakanı Gül başkanlığında, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10'uncusu videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Bakan Gül, 'Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu' ile ilgili detayları paylaştı. Dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye'nin virüse teslim olmadığını, kontrolü hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Bakan Gül, "Her kurumda olduğu gibi adalet kurumu da süreci anbean yönetmektedir. Tüm bu tedbirler Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır. Bugün HSK da yeni normale ilişkin çalışma süreçlerini takip etmiş, kararlar almıştır. Buna göre 1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır. Böylece iddianame düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacaktır. Pazartesi günü bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar, Cumhurbaşkanlığı'mızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacaktır. Hem icralar hem itiraz, temyiz gibi süreler de 16 Haziran itibarıyla başlayacaktır" dedi.

'1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KAPALI GÖRÜŞLERE BAŞLANACAK'

Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarına 15 Haziran'da başlanacağını söyleyen Bakan Gül, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Bu çerçevede görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış olduğumuz tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm bu tedbirler cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin personelimizin sağlığı içindir. Bu tedbirleri almaya onların sağlığı için emniyeti için almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ADLİYELERDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK'

Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı'nın da uygun bulduğu kılavuzların bugün itibarıyla adliye teşkilatlarına gönderildiğini kaydeden Bakan Gül, bunlara uygun olarak çalışmaların yapılacağını bildirdi. Gül, "3 temel kural olan yeni normalin mesafe, maske ve temizlik kuralını adalet hizmetlerinde, adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelerde girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecektir. Duruşmalara farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Buna yönelik tüm Sağlık Bakanlığı görüşlerine de harfiyen uyulacaktır. Bu konularla ilgili kılavuzlarımız da gönderilmiştir. Her başsavcılık bu tedbirlerin ve kılavuzdaki ilkelerin uygulanması için sorunları belirleyecek ve bunların uygulanmasını bizzat takip edecektir" dedi.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI

Bakan Gül, bu geçiş döneminde avukatlara ve vatandaşa UYAP'ın işlem kolaylığı sunan imkanlarını kullanmalarını tavsiye edip, bu imkanları daha da geliştirerek, avukat meslektaşlarının hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle UYAP üzerinden avukatlarımızın icra ve diğer işlemlerindeki sorguları arttırmak bu konudaki imkan ve kapasiteleri arttırmak temel çalışma başlığımız arasındadır. İcra daireleri gibi ilk etapta yoğunluğun sık olarak yaşanabileceği yerlerde avukat arkadaşlarımızın, personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı, vakit ve emek tasarrufunu korumaya yönelik bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. HSK tarafından da SEGBİS uygulaması önemle tavsiye edilmektedir. SEGBİS dışında da alternatif işleyişler üzerinde duruyoruz. Hukuk davalarında, ceza davalarında ve icra işlemlerinde, ceza infaz kurumlarında görüntülü, dijital bir takım imkanların kullanılması temel çalışma alanımız arasındadır. Özellikle yargılamaların çehresini değiştireceğine inandığımız görüntülü görüşme, duruşmaların yapılması, bazı iş ve işlemlerin yapılması hususunda hem kanuni hem teknik çalışmalara hız vermiş durumdayız."

'SAYIMDA DA DİJİTAL İMKAN GETİRİLECEK'

Bakan Gül, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşme imkanı, sayımların yapılması, dilekçelerin verilmesi gibi birtakım konuların da bu dijital imkanlarla koğuşlarda yapılıyor olmasıyla ilgili çalışmalara hız verildiğini söyledi. Gül, "Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla 29 Mart'ta mevzuatı tamamlandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan sonra da çalışmalarımıza hız verdik ve önümüzdeki yakın dönemde pilot uygulamaları yapacağız. Pilot uygulamalardaki başarıdan sonra da hükümlü tutuklulara bu imkanlar getirilecek. Sayımda da dijital imkanlar getirilmiş olacak. Yargı reformu belgemizde yer alan yargıda bilişim imkanlarının kullanılması, yapay zeka uygulamalarına da hız vermiş olacağız" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok         
20:32
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü         
20:31
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor         
20:03
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü         
19:57
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
19:45
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi         
19:16
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı         
19:16
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı         
19:11
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 21:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: Cezaevlerinde kapalı görüşler, 1 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]