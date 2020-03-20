Bakan Gül: Cezaevlerinde pozitif vaka yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: Cezaevlerinde pozitif vaka yok - Son Dakika

Bakan Gül: Cezaevlerinde pozitif vaka yok

6 saat önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

Bakan Gül: Cezaevlerinde pozitif vaka yok, System.String[]
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Gül, bakanlık girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili cezaevlerinde ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm birimlerimizle büyük titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi ağabeyi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" diye konuştu.

'AÇIK GÖRÜŞLER SONLANDIRILDI'

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine açık görüşlerin sonlandırıldığını hatırlatan Gül, "Sadece avukatlar görüşebiliyor, o da kapalı görüş şeklinde yapılıyor. Hem personelimize hem cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklulara hiçbir şekilde dışarıdan riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Telefon haklarına ilave haklar verildi. İleride atılacak her türlü adımlarla da oradaki vatandaşlarımızın ve personelimizin bu riske bulaşmaması için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

'İNFAZ DÜZENLEMESİ, VEKİLLERİMİZİN TAKDİRİYLE ŞEKİLLENECEK'

Bakan Gül, infaz yasası ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konuda tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını dinleyerek, iyi bir hazırlık yaparak teknik çalışmalar yapılmıştı. Konu Meclis'in takdirinde olan bir konudur. Milletvekillerimizin takdiriyle şekillenecektir. Bu konuda da AK Parti grubumuz son halini verdikten sonra açıklamaları da takip ediyoruz, siyasetin bu anlamda müzakeresiyle oluşacaktır. Hep beraber bu konunun da kanunlaşmasını öngörüyoruz. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler elbette yine Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir."

'HAKİM ARKADAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Bakan Gül, İstanbul'da bir hakimin eşinde koronavirüs tespit edildiğini de belirterek, "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşinde pozitif çıkmıştı. Arkadaşımızın sağlık durumu takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı. Adliyedeki ilgili komisyonumuz da tedbirleri aldılar. Umarız tüm vatandaşlarımız için bu süreci hep birlikte atlatmış oluruz" dedi.

'AVUKAT VE TARAFLAR OFİSLERİDEN DURUŞMAYA KATILABİLECEK'

Bakan Gül, 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikleri öngören ve bugün TBMM'ye sunulan 2'nci yargı paketiyle ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

"AK Parti grubumuzun vermiş olduğu teklif de yine hukuk muhakemeleri açısından çok önemli değişiklikler ve düzenlemeler öngörüyor. Bu kanunlaşırsa çok önemli değişiklikler gelecek. Birinci yargı paketinde ceza usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusuydu. Bu düzenlemede hukuk muhakemesi ile ilgili düzenlemeler söz konusu. Yani yaklaşık yılda 4 milyonun üzerinde açılan davaları doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Yargının daha hızlı bir şekilde, adil bir şekilde karar vermesine imkan sağlayacak düzenlemeleri burada görüyoruz. Ticari davalar gibi, fikri istinai haklara ilişkin davalar gibi, il merkezlerinde daha ihtisas mahkemeleriyle bu ihtilafların çözülmesi hem ticari hayata hem de hukuka güveni artıracaktır. Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir düzenleme de söz konusu. Avukatların, tarafların ofisinden duruşmaya katılabileceği bir düzenleme. Bu da üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Yargılamanın daha erken sona ereceği bir takım usulü düzenlemelerde söz konusu. Tüketici uyuşmazlıklarında da bir arabuluculuk öngörülüyor. Daha önce arabuluculuk kapsamı genişlemişti. Bugün verilen kanun teklifinde de tüketici uyuşmazlıklarının da bir arabuluculuğa gitmesi yönünde. Bu da tüm tüketicilerimizin işini kolaylaştıran önemli bir değişikliktir."


- Ankara
Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:10 Kaynak: DHA

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