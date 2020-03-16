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Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.
6 saat önce
Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir."
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