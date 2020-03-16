Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. - Son Dakika

Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.

6 saat önce

Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.

Bakan Gül:

Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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