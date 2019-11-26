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Bakan Gül: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde

6 saat önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin, "Çocuğu, Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.

Bakan Gül: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla çocuk teslimine ilişkin, "Çocuğu, Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, FETÖ üyeliğinden bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge ve Rahip Brunson hakkındaki eleştirileri cevapladı. Gölge'nin mahkeme tarafından verilen cezası infaz edildikten sonra serbest bırakıldığını söyleyen Gül, "Adı geçen kişi 4 yıl hapis cezası almıştır, Türk yargısı tarafından onaylanmıştır. Yatması gereken süreyi yattıktan sonra cezaevinden 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur. Mahkemenin verdiği cezayı çekmiştir ve yine usul kanunlarına göre, infaz kanunlarına göre cezaevinden çıkmıştır. Türk yargısı hiçbir yerden talimat almaz, hiçbir yerden emir almaz. Türk yargısı dosyaya göre karar verir. Rahip Brunson 3 yıl ceza almıştır. Bu cezayı yattıktan sonra tahliye olmuştur" açıklamasında bulundu.

'ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ AÇILACAK'

Çocukların boşanan anne ve babalar arasında icra yoluyla teslim alınmasının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara değinen Gül, şöyle konuştu:

"Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek, çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk Teslim Merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma, ikinci yargı paketinde yer alacaktır."


Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:56 Kaynak: DHA
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