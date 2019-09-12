Son Dakika Haberleri: Bakan gül: çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz
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Bakan gül: çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz

39 dakika önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz.

Bakan gül: çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep Gastronomi Festivali'nin açılış törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliğine katıldı. Akkent Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki programda Bakan Gül'ün yanı sıra Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları ve öğrenciler ile velileri yer aldı. Derslerinde başarılı olup, bisiklet almaya hak kazanan öğrencilere seslenen Bakan Gül, okul yolunu değil başka yolları tercih eden gençleri gördükçe yüreğinin sızladığını söyledi. Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü eyleme değinen Gül, "En kalıcı yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır. Türkiye'de bu duygulara sahip olamayanları, okul yolunu değil başka yolları tercih edenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada çocuklarımız, anneleri ile beraberler. Annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar; okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Bakan Gül ve beraberindekiler, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:28 Kaynak: DHA
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