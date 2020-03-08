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Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...
20 dakika önce
Kongrenin düzenlendiği salon Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Kongrenin düzenlendiği salon
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)
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