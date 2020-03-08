Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi... - Son Dakika

Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...

20 dakika önce

Kongrenin düzenlendiği salon Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin düzenlendiği salon

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)

Bakan Gül: Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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