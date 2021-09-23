Üye Girişi
Bakan Gül: "Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir" - Son Dakika

Bakan Gül: "Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir"

23.09.2021 13:08
Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen 'Anayasa Mahkemesi'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi' projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Gül, demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıkılan yolda verilen mücadeledeki adımlarının kararlılıkla atıldığını vurguladı. Bugüne kadar yaptıkları çalışmaların hepsinde Türkiye'nin hak ve hürriyet çıtasının yukarıya çıkarıldığını belirten Bakan Gül, "Egemenliği sahibi olan milletimizin temel beklentisi insan haklarına bağlı hukukun üstünlüğüne saygılı adil ve

demokratik bir devlet düzeninin kurulmasıdır. 2002'den bugüne tüm politika belgelerimiz buna uygun bir yönelimi ortaya

koymaktadır. Türkiye'nin gücü demokrasiye sadakatten ve hukuka bağlılıktan gelmektedir. Bu çerçevede bireysel başvuru sistemi Türkiye'nin 2002'de girdiği milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne saygıda çok önemli bir araçtır. Demokratik hukuk devletini korumak ve güçlendirmek için çıktığımız yol, mücadelemiz çetin ama bu konuda adımlarımız kararlıdır. Bugüne dek attığımız tüm adımlarla ülkemizin hak ve hürriyet çıtası hep yukarıya çıkartılmıştır. 2004 yılında temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları kanunun da üzerine çıkaran anayasal kurallar, bu konudaki hassasiyet ve özgüvenimiz en başta orta konmuştur. Bilgi edinme hakkı, sendika özgürlüğünün geliştirilmesi, kişisel verilen korunması diyerek ombudsmanlık gibi yeni kurumlar, yeni hak arama yolları yine getirilen düzenlemelerdendir. Devlet güvenlik mahkemelerinin ve sonrasında askeri yargının varlığına son verilmesi, sivil demokratik iradeyi esas alan anlayışımızın bir sonucudur. Aynı düşünceyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da yine demokratik temellere bağlanarak demokratik meşruiyetinin güçlendirilmesi de bu çerçevede atılan önemli adımlardır" diye konuştu.

"Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir"

İnsan Hakları Eylem Planı'nı oluşturan yaklaşımın hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu söyleyen Gül, "Batı ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar iç ve dış güvenlik tehditlerine rağmen Türkiye hak ve özgürlükte de esas alan reform çizgisini büyük bir politik özgüvenle ortaya koymaktadır. Türkiye devleti özgürlükleri daraltan bir aygıt olarak değil, özgürlükleri koruyan, yaşatan ve geliştiren bir temel zemin olarak gören anlayışta cumhuriyetin ikinci yüzyılına yürümektedir. Amacımız bu temel çerçevenin daha da güçlenmesidir. Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler reformcu kimliğimizin bileşenleridir. Bu zemin üzerinde yükselen İnsan Hakları Eylem Planımızı oluşturan yaklaşım, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. İnsanın onurunun mutlak dokunulmazlığıdır. Özgür birey güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırladığımız bu belge bir bütün olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarımızı seslendirmektir. Çabamız, gayretimiz hiçbir vesayet odağının devlet ile vatandaş arasına bir daha asla giremeyeceği için Türkiye içindir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da bir ülkede mahkeme kararlarının etkili bir şekilde uygulanmasının o ülkedeki hukuk devletinin varlığının da ön şartı olduğunu vurguladı.

"Hukuk devleti bir söylemden ibaret değildi"

Mahkemeye erişim hakkının olmazsa olmaz unsurlarından birisinin de yargılama sonucunda verilen kararın hakkıyla icra edilmesi olduğuna değinen Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı gibi yargı kararlarının icrası adil yargılanma sürecinin tamamlayıcı bir unsurudur. Eğer bir mahkemenin verdiği karar şu nedenle bu şekilde uygulanmıyorsa orada yargılama yapmanın da, mahkemenin karar vermesinin de bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden mahkemeye erişim hakkının olmazsa olmaz unsurlarından birisi yargılama sonucunda verilen kararın hakkıyla icra edilmesidir. Bir ülkede mahkeme kararlarının etkili bir şekilde uygulanması, icra edilmesi, o ülkede hukuk devletinin varlığının da ön şartıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarında sıklıkla vurgulandığı gibi mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez. Çünkü hukuk devleti bir söylemden ibaret değildir. Mahkeme kararlarının icrası, Anayasa Mahkemesi kararlarının özelde icrası bir ülkede hukukun üstünlüğünün olduğunun da temel işaretlerinden biridir" dedi.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurudan daha fazla olduğuna işaret eden Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"İspanya ve Almanya'da yıllık ortalama 5-6 bin bireysel başvuru yapılıyor. Bu ülkelerin Anayasa Mahkemelerine yılda yapılan bireysel başvuru, Türk Anayasa Mahkemesi'ne neredeyse bir ay içerisinde yapılan başvuru sayısına tekabül etmektedir. Daha dramatik bir karşılaştırma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülke taraf Türkiye dahil. 47 ülkeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısından çok daha fazlası Türk Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bütün bu iş yüküyle mücadele ediyor ve bu iş yüküyle başa çıkmak için sürekli teyakkuz halinde, yeni tedbirlerle fedakarca çalışmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz mahkememiz bu artan iş yüküyle başa çıkmak ve tüm görev alanlarında önündeki işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm gayretiyle, gücüyle çalışmaktadır." - ANKARA

Anayasa Mahkemesi, Togo Cumhuriyeti, Anayasa, Hukuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir' - Son Dakika


Son Dakika

Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar 12:59 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu 12:51 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Cübbeli Ahmet'tin 12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor 12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti 12:00 Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den 11:49 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik 11:36 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı

Son Dakika Haberleri
12:58 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar
12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar         
12:52
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı         
12:02
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı         
11:52
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 13:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Gül: "Daha sağlam bir hukuk sistemi, daha güçlü bir demokrasi, daha geniş özgürlükler, reformcu kimliğimizin bileşenleridir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement