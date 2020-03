Bakan Gül'den 2. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Yılda yaklaşık 4 milyonun üzerinde açılan davaları doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Yargının daha hızlı, adil bir şekilde karar vermesine imkan sağlayacak düzenlemeleri burada görüyoruz" dedi.



Adalet Bakanı Gül, Bakanlığa girişi sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Korona virüsle mücadele kapsamında cezaevlerinde alınan önlemlere değinen Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm



birimlerimizle büyük bir titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da, hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi, abisi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" diye konuştu.



"Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur"



Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine açık görüşlerin sonlandırıldığını anımsatan Gül, "Sadece avukatlar görüşebiliyor, o da kapalı görüş şeklinde yapılıyor. Hem personelimize hem cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklulara hiçbir şekilde dışarıdan riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Onun ötesindeki dezanformasyonlar belli operasyon hesaplarının yapmış olduğu provokasyonlardır. Telefon haklarına ilave haklar verildi. İleride atılacak her türlü adımlarla da oradaki vatandaşlarımızın ve personelimizin bu riske bulaşmaması için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" şeklinde konuştu.



Gül, infaz düzenlemesine yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:



"Bu konuda Cumhurbaşkanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki haftalarda gündeme alınacağını söylemişti. Bu konuda da çalışmalara talimatları doğrultusunda başlamıştık. Bu konuda tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını dinleyerek, iyi bir hazırlık yaparak teknik çalışmalar yapılmıştı. Konu Meclisin takdirinde olan bir konudur. Milletvekillerimizin takdiriyle şekillenecektir. Bu konuda da AK Parti grubumuz son halini verdikten sonra açıklamaları da takip ediyoruz, siyasetin bu anlamda müzakeresiyle oluşacaktır. Hep beraber bu konunun da kanunlaşmasını öngörüyoruz. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler elbette yine Meclisin takdiriyle yürürlüğe girecektir."



İstanbul'da bir hakimin eşinde korona virüs tespit edilmesine ilişkin Gül, "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşinde pozitif çıkmıştı. Arkadaşımızın sağlık durumu takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı. Adliyedeki ilgili komisyonumuz da tedbirleri aldılar. Umarız tüm vatandaşlarımız için bu süreci hep birlikte atlatmış oluruz" ifadelerini kullandı.



"Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davaları doğrudan ilgilendiren bir düzenleme"



Bir gazetecinin "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişik öngören AK Parti'nin kanun teklifi bugün Meclise sunuldu. Bu konuda hangi düzenlemeleri içeriyor?" şeklindeki sorusu üzerine Gül, şunları kaydetti:



"AK Parti grubumuzun vermiş olduğu teklif de yine hukuk muhakemeleri açısından çok önemli değişiklikler ve düzenlemeler öngörüyor. Bu kanunlaşırsa çok önemli değişiklikler gelecek. 1. Yargı Paketi'nde ceza usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusuydu. Bu düzenlemede hukuk muhakemesi ile ilgili düzenlemeler söz konusu. Yılda yaklaşık 4 milyonun üzerinde açılan davaları doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Yargının daha hızlı bir şekilde, adil bir şekilde karar vermesine imkan sağlayacak düzenlemeleri burada görüyoruz. Ticari davalar gibi, fikri istinai haklara ilişkin davalar gibi il merkezlerinde daha ihtisas mahkemeleriyle bu ihtilafların çözülmesi hem ticari hayata hem de hukuka güveni artıracaktır. Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir düzenleme de söz konusu. Avukatlar, taraflar ofisinden duruşmaya katılabilecek bir düzenleme. Bu da üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Yargılamanın daha erken sona ereceği bir takım usulü düzenlemeler de söz konusu. Tüketici uyuşmazlıklarında da bir arabuluculuk öngörülüyor. Daha önce arabuluculuk kapsamı genişlemişti. Bugün verilen kanun teklifinde de tüketici uyuşmazlıklarının da bir arabuluculuğa gitmesi yönünde. Bu da tüm tüketicilerimizin işini kolaylaştıran önemli bir değişikliktir." - ANKARA