Bakan Gül'den ABD ve İsrail'e Çağrı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, " ABD
'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak Golan Tepeleri
'nin işgalini meşrulaştırma girişimini tanımak mümkün değildir. ABD ve İsrail
'i, Birleşmiş Milletlerin müteaddit kereler aldığı kararlara uyarak, Suriye
'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.
Gül, paylaşımında, "ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin işgalini meşrulaştırma girişimini tanımak mümkün değildir. ABD ve İsrail'i, Birleşmiş Milletlerin müteaddit kereler aldığı kararlara uyarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.