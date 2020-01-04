Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama - Son Dakika Dünya

Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk’e verdiği röportajda Libya tezkeresinden Nissan tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına ve infaz kanununda düzenlemeye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu

Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama, System.String[]

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk'e verdiği röportajda Libya tezkeresinden Nissan tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.


Nisaan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye'den geçerek Lübnan'a kaçışı konusunda Türkiye'de yargı sürecinin işlediğini belirten bakan, bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkması durumunda Türkiye de anlaşmanın bir parçası olduğu için ilgili ülke mahkemesine kişinin iade edilmesi gerekiyor. Mahkemenin kararı çıkmadan bu konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız" dedi.

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Abdülhamit Gül, Nissan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:11 
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