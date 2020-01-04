Son Dakika › Dünya › Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama - Son Dakika Dünya
Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk’e verdiği röportajda Libya tezkeresinden Nissan tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına ve infaz kanununda düzenlemeye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk'e verdiği röportajda Libya tezkeresinden Nissan tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Nisaan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye'den geçerek Lübnan'a kaçışı konusunda Türkiye'de yargı sürecinin işlediğini belirten bakan, bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkması durumunda Türkiye de anlaşmanın bir parçası olduğu için ilgili ülke mahkemesine kişinin iade edilmesi gerekiyor. Mahkemenin kararı çıkmadan bu konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:11
Son Dakika İnternetini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Tazminat ödeyebilirsiniz Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı