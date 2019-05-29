Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama
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Bakan Gül'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama

1 saat önce

ANKARA(AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da bir iş mahkemesi hakiminin duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki göstermesine ilişkin, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla...

Bakan Gül'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimle ilgili açıklama, System.String[]
ANKARA(AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da bir iş mahkemesi hakiminin duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki göstermesine ilişkin, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Adliyesinde bir kadın avukatın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı "tatsız, talihsiz ve hukuksuz" olayla ilgili olarak HSK'nin soruşturma başlattığını hatırlattı.
En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğunu bildiren Gül, şunları kaydetti:
"Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık, kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:16 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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