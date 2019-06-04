Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den bayram mesajı
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Bakan Gül'den bayram mesajı

47 dakika önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gül, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı ülkemize, hilalin gölgesinde buluştuğumuz gönül coğrafyamıza, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirsin. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Abdülhamit Gül, Ramazan Bayramı, Politika
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