Bakan Gül'den bayram mesajı
47 dakika önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Gül, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Ramazan Bayramı ülkemize, hilalin gölgesinde buluştuğumuz gönül coğrafyamıza, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirsin. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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