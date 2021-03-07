Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu - Son Dakika

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Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 14'üncü Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'nde, terörizmle tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgulayarak, "Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden tutumları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir" dedi.