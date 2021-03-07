Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu - Son Dakika

Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu
07.03.2021 15:03
Son dakika haberine göre Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusuAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 14'üncü Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'nde, terörizmle tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgulayarak, "Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden tutumları uluslararası...
Bakan Gül'den, BM'de 'terörizm' vurgusu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 14'üncü Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'nde, terörizmle tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgulayarak, "Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden tutumları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir" dedi.
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