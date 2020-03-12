Bakan Gül'den Çorum talimatı - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Adalet Sarayı ek hizmet binası için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.



Görüşme hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum'da yapılması gündemde olan Adalet Sarayı'na ek bina konusunu bir kez daha Bakan Gül'e aktardığını söyledi.



Ahlatcı, Bakan Gül'ün daha öncede bilgisine sunulan konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması için ilgili bürokratlara talimat verdiğini kaydetti. Ahlatcı, Çorum'un her konuda olduğu gibi adalet hizmetlerinin de en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.



Adliye Sarayı'na ek bina kazandırılmasının da uzun süredir gündemde olduğunu hatırlatan Ahlatcı, Bakan Gül'ün talimatları doğrultusunda bu konunun önümüzdeki süreçte hız kazanacağını ve en kısa sürede Çorum Adalet Sarayı'na ek binanın kazandırılacağını söyledi. - ÇORUM