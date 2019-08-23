Son Dakika Haberleri: Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması
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Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması

48 dakika önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması, System.String[]
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.


Abdulhamit Gül, Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:45 Kaynak: DHA
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