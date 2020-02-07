Bakan Gül'den Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül'den Gaziantep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Bakan Gül'den Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü mesajı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Gül'den Gaziantep'e

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, istiklalini ve vatanını Kuvayımilliye ruhuyla koruyan Gaziantep'e, gazilik unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Gaziantep'in, Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bir asır önce emperyalistlerin işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığında kahraman ecdadımız bir an bile tereddüt etmeden "Ya istiklal ya ölüm" diyerek kendisini vatanına siper etti.

Bizlere onur duyacağımız şanlı bir tarih ve bütün benliğimizde hissettiğimiz istiklal sevdasını miras bırakan aziz milletimizin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.

Gaziantep'imizi 26 ay boyunca canı pahasına savunarak bu destansı mücadeleyi zaferle taçlandıran Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan başta olmak üzere 6 bin 317 şehidimizi, ahirete irtihal eden gazilerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor
Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül'den Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]