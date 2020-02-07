Bakan Gül'den Gaziantep'e

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, istiklalini ve vatanını Kuvayımilliye ruhuyla koruyan Gaziantep'e, gazilik unvanı verilişinin 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Gaziantep'in, Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bir asır önce emperyalistlerin işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığında kahraman ecdadımız bir an bile tereddüt etmeden "Ya istiklal ya ölüm" diyerek kendisini vatanına siper etti.

Bizlere onur duyacağımız şanlı bir tarih ve bütün benliğimizde hissettiğimiz istiklal sevdasını miras bırakan aziz milletimizin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.

Gaziantep'imizi 26 ay boyunca canı pahasına savunarak bu destansı mücadeleyi zaferle taçlandıran Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan başta olmak üzere 6 bin 317 şehidimizi, ahirete irtihal eden gazilerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."