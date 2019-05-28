Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği

Bakan Gül'den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği

50 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü, Hatayspor ile TFF 1. Lig'de final oynayacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diledi.

Bakan Gül'den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü, Hatayspor ile TFF 1. Lig'de final oynayacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, STK temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Gaziantep'in daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadığını belirterek, perşembe günü Hatayspor ile oynanacak olan final maçında Gazişehir Gaziantep'e başarılar diledi.

Bakan Gül, Gazişehir Gaziantep'e başarılar dileyerek, "Gazişehir Gaziantep takımı perşembe günü final oynayacak. İnşallah hayırlı bir haberle gelir. Gaziantep şehri daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadı. Bu şehir, Süper Lig'i hakkediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 Kaynak: İHA
Spor
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