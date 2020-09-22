Bakan Gül'den hakim ve savcı alımı açıklaması - Son Dakika

Bakan Gül'den hakim ve savcı alımı açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Adalet Bakanlığının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Adalet Bakanlığının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek."
(iha)
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