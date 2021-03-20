Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika

Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

20.03.2021 17:29
Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kendileri için bir insan hakları mücadelesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Twitter, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika


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