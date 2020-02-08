Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün yanında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mustafa Akıncı, Abdülhamit Gül, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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