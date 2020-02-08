Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

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Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün yanında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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