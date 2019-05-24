Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için paylaşım
5 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:37 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Gül, Bayburt- Trabzon
arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gül, paylaşımında, "Görevini ifa ederken kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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