Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için paylaşım

5 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.

Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için paylaşım, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Gül, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gül, paylaşımında, "Görevini ifa ederken kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:37 Kaynak: AA
Bayburt, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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