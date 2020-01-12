Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü