Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKKYPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Bugün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.


Abdülhamit Gül, Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Son Dakika Haberleri
03:38 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
03:34 Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar - Son Dakika
03:32 Ağrı'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
03:31 SULTANBEYLİ'DE ATM'LERİ ATEŞE VERİP KAÇTILAR - Son Dakika
03:30 Yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 03:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]