Bakan Gül'den Şahinbey'in Projesine Tam Not

Bakan Gül'den Şahinbey'in projesine tam notGAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve...

Bakan Gül'den Şahinbey'in projesine tam not



GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey İlçesi'ne kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi görkemli mimarisi ve çok fonksiyonlu olma özelliğiyle Gaziantep'in ve çevre illerin birçok sosyal kültür organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

"Bizi heyecanlandıran bir proje"

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'ni yerinde görerek çalışmaları inceledik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür edip, tebrik ediyorum. Gaziantep'e katma değer katacak çok güzel bir merkez olmuş. Salonların ve binanın ferahlığı belediyemizin çalışanları tarafından büyük bir emekle projenin çizilmesi ve bu hizmetin sunulması bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Gaziantep'te ve bölgede yapılacak olan kongre ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Gaziantep'i cazibe merkezi haline getirecek önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu yapıdaki güzellik Gaziantep'in geldiği vizyonu ortaya koyuyor. Ülkemizdeki sayılı kongre ve kültür merkezlerinden birisi olacak. Bu güzel eserden dolayı Gaziantepli ve Şahinbeyli hemşehrilerim adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgeye hitap edecek

Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre merkezlerinden olacak olan Şahinbey Kongre Merkezi'nde bin 600 kişilik büyük salon, 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı ve bir adet blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alacak.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı