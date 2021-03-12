Bakan Gül'den, Sasunyan'ın tahliye kararına tepki - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi. Bakan Gül, "Sassounian'ın şartlı tahliyesinin, kamu güvenliğine karşı yüksek bir tehlike riski teşkil etmeyeceğini ifade eden mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, ABD Adalet Bakan Wilkinson'na mektup göndererek, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliyesini öngören mahkeme kararının ciddi anlamda hatalı olduğunu belirtti. Bakan Gül mektupta, "Diplomatlarımızın, Türk-Amerikalıların ve nihayetinde yurtdışında yaşayan tüm halkımızın güvenliği konusunda büyük önem arz eden bir meseleye dikkat buyurmanızı saygılarımla rica ederim. Los Angeles'taki Türk Başkonsolos Kemal Arıkan'ı, 28 Ocak 1982 tarihinde gerçekleşen bir terör saldırısında, vahşi bir biçimde öldüren terörist Hampig Sassounian'ın şartlı tahliye talebini Kaliforniya Valisi Gavin Newsom 25 Mayıs 2020 tarihinde reddetmişti. Kaliforniya Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin 24 Şubat 2021 tarihinde, Vali tarafından verilen ret kararının mahkeme önünde tekrar değerlendirilmesi talebini kabul ettiğini ve mezkür kararı kaldırmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.