Bakan Gül'den yargı reform paketi açıklaması
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Gül, "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır." açıklamasını yaptı.
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