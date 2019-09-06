Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den 'yargı reformu' açıklaması
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Bakan Gül'den 'yargı reformu' açıklaması

2 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir.

Bakan Gül'den 'yargı reformu' açıklaması , System.String[]

Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir."

Abdülhamit Gül, AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:29 
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