Bakan Gül'den 'yargı reformu' açıklaması
2 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir.
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı reformu) AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir."
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:29
AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi İBB'den yeni araç kiralama ihalesine yalanlama Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi