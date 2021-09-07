BAKAN GÜL'DEN YARGITAY'A ZİYARET - Son Dakika
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BAKAN GÜL'DEN YARGITAY'A ZİYARET

07.09.2021 21:53

BAKAN GÜL'DEN YARGITAY'A ZİYARET Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.

BAKAN GÜL'DEN YARGITAY'A ZİYARET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, 2021-2022 Adli Yıl açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i de ziyaret eden Bakan Gül, yüksek yargı mensuplarıyla da bir araya gelip, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Gül, daha sonra Yargıtay Başkanı Akarca ve Başsavcısı Şahin ile birlikte 10 bloktan oluşan yerleşkede inceleme yaptı.

Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da ayrı bir blok olarak yer alan ve toplam 422 bin metre kare kapalı alan inşa edilen yeni Yargıtay binasında daire başkanlıkları, üye odaları, tetkik hakimi odaları, müzakere salonları, duruşma salonları, toplantı salonları ve sosyal alanlar bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum BAKAN GÜL'DEN YARGITAY'A ZİYARET - Son Dakika


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