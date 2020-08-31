Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı - Son Dakika

Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.

Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz" dedi.

Bakan Gül, 2020-2021 Adli Yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, adalet teşkilatının ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başlayacağını bildirdi. Hak ve adalet için emek ve mesai veren tüm hakimlerin, savcıların, avukatların ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını ve haklı gururunu taşıdığını belirten Gül, "Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmiyoruz" dedi.

'HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİRME GAYRETİ İÇİNDEYİZ'Bakan Gül, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bu adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağını belirterek, "Ayrıca, 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu dönem hayata geçireceğiz. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımız; demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi ortaya koymaktadır. Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz. Yargı reformu birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde yer alacağına inanıyoruz" diye konuştu.'HER REFORMUN ASIL SAHİBİ İYİ UYGULAMADIR'Adliye teşkilatının insan kaynağını nitelik ve nicelik yönünden her geçen gün geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Gül, yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Gül, şunları kaydetti: "Yargı reformu kapsamında mevzuatımıza kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumu yeniden ele alınmış, infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilmiş ve bir ihtisaslaşma adımı olarak bu kurum, adliye teşkilatımızda müstakil bir şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarımızın asliye ceza duruşmalarına katılmaları yeniden sağlanarak iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önü açılacaktır. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden e-duruşmanın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır."'TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bakan Gül, adliyenin kapısının adalete açılan kapı olduğunu, bu kapıdan herkesin memnuniyetle ayrılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır. Bu vesile ile reform irademizi sahiplenen, yenilik adımlarımızı yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarımızı ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. 2020-2021 Adli Yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı - Son Dakika


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