Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması - Son Dakika

Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır.

Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yunanistan'da yayımlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül, Bakan, Yunan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması - Son Dakika


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