Bakan Gül'den Yunan mevkidaşına kınama mektubu - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi. Gül, mektupta, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" dedi.

Adalet Bakanı Gül, mektubunda, Yunan mevkidaşı Tsiaras'a hitaben, gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek gözlemlediğini belirtti. Bakan Gül, şunları kaydetti: "Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi dileğiyle, saygılarımı sunarım."

Özkan ARSLAN/ANKARA, -