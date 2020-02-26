Bakan Gül'den Yunanistan'a "Müftü Ahmet Mete kararı" tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Gül'den Yunanistan'a 'Müftü Ahmet Mete kararı' tepkisi - Son Dakika

Bakan Gül'den Yunanistan'a "Müftü Ahmet Mete kararı" tepkisi

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir.

Bakan Gül'den Yunanistan'a

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.


Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Adalet Bakanı Gül, Twitter'deki hesabından karara tepki gösterdi. Gül, paylaşımında, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Batı Trakya, Yunanistan, Ahmet Mete, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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