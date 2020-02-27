Bakan Gül'den Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama - Son Dakika

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Bakan Gül'den Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama
19 dakika önce
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili "Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili "Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.
Bakan Gül, Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin tutuklanması ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, açıklamasında, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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