BAKAN GÜL: DİYARBAKIR CEZAEVİ YERİNE YAPILACAK MÜZE, BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİN NİŞANESİ OLACAK - Son Dakika

DİYARBAKIR CEZAEVİ YERİNE YAPILACAK MÜZE, BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİN NİŞANESİ OLACAK

BAKAN GÜL: DİYARBAKIR CEZAEVİ YERİNE YAPILACAK MÜZE, BİRLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİN NİŞANESİ OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır Cezaevi'nin yerine kültür merkezi yapılması ile ilgili olarak, "Bu acıların bir daha yaşanmaması için hafızayı da diri tutmalıyız. Bunun için aynı yere, birliğimizin ve kardeşliğimizin nişanesi olacak bir müze kültür merkezi inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyarbakır'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı bir dizi programlar gerçekleştirdi. Konuşmasında geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirten Erdoğan, "Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. " şeklinde açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Gül de Diyarbakır Cezaevi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bir zamanlar 12 Eylül zihniyetinin en acı örneklerinin yaşandığı Diyarbakır Cezaevini kapatacaklarını kaydetti. Bakan Gül, "Bu acıların bir daha yaşanmaması için hafızayı da diri tutmalıyız. Bunun için aynı yere, birliğimizin ve kardeşliğimizin nişanesi olacak bir müze kültür merkezi inşa edeceğiz. " ifadesini kullandı.